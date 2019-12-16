Haberler » 3. Sayfa » Çanakkale'de 98 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

Çanakkale'de 98 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Midilli'ye lastik bot ile kaçmak isteyen 98 yabancı uyruklu, Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı 2 ayrı operasyonla yakalandı.

16.12.2019 16:42 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:47Çanakkale'de 98 düzensiz göçmen yakalandı
'nin ilçesinden Midilli'ye lastik bot ile kaçmak isteyen 98 yabancı uyruklu, Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı 2 ayrı operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Müsellim boğazında devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik Ekipleri Ayvacık Sahili açıklarında yaptıkları 2 ayrı operasyonda yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına lastik bot ile gitmeye çalışan 98 düzensiz göçmen yakaladı. Sahil Güvenlik TCSG 81 Bot Komutanlığı ekiplerinin Kadırga Burnu açığında yaptığı operasyonda lastik bot ile kaçmak isteyen Afganistan uyruklulardan oluşan 58 göçmen yakaladı. Yakalanan göçmenler TCSG 905 bBotu ile Küçükkuyu'ya getirildi. Daha sonra TCSG 6 Bot Komutanlığı'nın Babakale Köyü açıklarında yaptığı bir başka operasyonda ise 40 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen daha yakalandı. Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen göçmenlere burada giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. Göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık'ta ki Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Ayvacık, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:39 Antalya'da ölen İngiliz baba-oğul adına futbol turnuvası - Haberler
17:38 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Haberler
17:33 Mardin'de eylem ve etkinlik yasağı - Haberler
17:33 Tik tok polis geldi - Haberler
17:31 Kırmızı ışık ihlali ile motosikletli gencin ölümüne neden olan sürücüye 5 yıl hapis - Haberler
17:16 Antalya'da Aralık ortasında deniz keyfi! - Haberler
16:53 Bakan Kasapoğlu, CHP'li vekilin masasına bıraktığı ödülü görünce şaşıp kaldı - Haberler
16:43 Cinayet işledi ardından bir sokak ötedeki evine gitti - Haberler
15:44 Şırıngalı çikolata yüzünden hayatını kaybeden Mert'e ilk müdahaleyi yapan doktor: Boğazında bir cismin takılı olduğu söylenmedi - Haberler
15:40 300 kilo ağırlığında domuz avladılar - Haberler
16.12.2019 17:42:13