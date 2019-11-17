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Çanakkale'de 98 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 98 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 98 kaçak göçmen yakalandı.

17.11.2019 14:07 | Son Güncelleme: 17.11.2019 14:08
'de 98 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'nin ilçesinde, yasa dışı yollarla 'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 98 kaçak göçmen yakalandı.
Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ın Tuzla köyü sahilinde gerçekleştirdiği 2 ayrı operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 98 kaçağı yakaladı.
Kaçak göçmenler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından, Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Çanakkale'de 98 kaçak göçmen yakalandı

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Kaynak: DHA


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