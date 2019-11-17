Çanakkale'de 98 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 98 kaçak göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ın Tuzla köyü sahilinde gerçekleştirdiği 2 ayrı operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 98 kaçağı yakaladı.Kaçak göçmenler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından, Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.