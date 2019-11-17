Çanakkale'de 98 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 98 kaçak göçmen yakalandı. 3. Sayfa Kaynak: İHA
Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ın Tuzla köyü çay ağzı mevkiinde gerçekleştirdiği 2 ayrı operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 98 kaçak göçmeni yakaladı.
Kaçak göçmenler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE