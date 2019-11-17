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Çanakkale'de 98 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 98 kaçak göçmen yakalandı.

17.11.2019 15:27 | Son Güncelleme: 17.11.2019 15:32Çanakkale'de 98 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 98 kaçak göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ın Tuzla köyü çay ağzı mevkiinde gerçekleştirdiği 2 ayrı operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 98 kaçak göçmeni yakaladı.

Kaçak göçmenler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İHA

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