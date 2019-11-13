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Çanakkale'de 99 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik bot ile kaçmak isteyen 99 yabancı uyruklu Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı 2 ayrı operasyonu sonucunda yakalandı.

13.11.2019 15:20 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:20Çanakkale'de 99 düzensiz göçmen yakalandı
'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik bot ile kaçmak isteyen 99 yabancı uyruklu Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı 2 ayrı operasyonu sonucunda yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kuzey Ege'de Müsellim boğazında yasadışı geçişlere karşı devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik ekipleri gece ve sabah saatlerinde yaptıkları 2 ayrı operasyonda yasadışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik bot ile gitmeye çalışan 99 düzensiz göçmen yakaladı. Sahil Güvenlik "TCSG 107" Bot Komutanlığı ekiplerinin Kadırga Burnu açığında yaptıkları operasyonda lastik bot ile Midilli adası'na kaçmak isteyen 47 Afganistan uyruklu ile 1 de İran uyruklu olmak üzere toplam 48 düzensiz göçmen yakaladı. Aynı komutanlık Bababurnu mevkii açıklarında yaptıkları başka bir operasyonda ise yine Midilli Adası'na gitmek isteyen Afganistan uyruklu 51 düzensiz göçmen daha yakaladı. Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen yabancı uyruklulara burada giyecek ve yiyecek verildi. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
(İHA)

Midilli Adası, Çanakkale, Güncel

Kaynak: İHA

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