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Çanakkale'de ada seferleri iptal edildi

Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası sebebiyle yarın yapılması planlanan Gökçeada-Kabatepe, Bozcaada-Geyikli ve Güney Marmara hattındaki tüm seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

29.12.2019 17:34 | Son Güncelleme: 29.12.2019 17:44 Çanakkale'de ada seferleri iptal edildi
'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası sebebiyle yarın yapılması planlanan Gökçeada-Kabatepe, Bozcaada-Geyikli ve Güney Marmara hattındaki tüm seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

Çanakkale ve Kuzey Ege'de etkili olan poyraz fırtınası feribot ulaşımını da olumsuz etkiledi. Bugün olumsuz hava koşulları sebebiyle Gökçeada-Kabatepe hattında Gökçeada'dan saat 10.00'da, Kabatepe'den de saat 15.00'de sefer yapılmış, diğer seferlerin ise iptal edildiği açıklanmıştı. Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, gün içinde yaptığı ikinci açıklama ile olumsuz hava koşulları sebebiyle yarın yapılması planlanan Gökçeada-Kabatepe, Bozcaada-Geyikli ve Güney Marmara hattındaki tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Çanakkale-Eceabat-Kilitbahir hattındaki seferler ise aksamadan sürüyor. - ÇANAKKALE

Poyraz Fırtınası, Çanakkale, Kuzey Ege, Gökçeada, Güncel

Kaynak: İHA

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