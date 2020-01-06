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Çanakkale'de ada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası sebebiyle yarın Kabatepe-Gökçeada, Geyikli-Bozcaada ve Güney Marmara hatlarındaki bütün seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

06.01.2020 12:01 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:06 Çanakkale'de ada seferlerine fırtına engeli
'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası sebebiyle yarın Kabatepe-Gökçeada, Geyikli- ve Güney Marmara hatlarındaki bütün seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Çanakkale ve Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "7.01.2020 Salı günü Kabatepe-Gökçeada, Geyikli-Bozcaada ve Güney Marmara hatlarındaki tüm seferler elverişsiz hava şartları sebebiyle iptal edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Hızı saatte 110 kilometreye kadar ulaşan şiddetli fırtına sebebiyle Kabatepe-Gökçeada, Geyikli-Bozcaada ve Güney Marmara hatlarındaki bugünkü seferlerin de iptal edildiği açıklanmıştı. - ÇANAKKALE

Poyraz Fırtınası, Ege Denizi, Çanakkale, Bozcaada, Güncel

Kaynak: İHA

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