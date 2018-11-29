29 Kasım 2018, 16:51
»»

Çanakkale'de Adalara Ulaşıma Poyraz Engeli

Çanakkale

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ve Bozcaada'ya, poyraz nedeniyle deniz ulaşımı sağlanamıyor.

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ve Bozcaada'ya, poyraz nedeniyle deniz ulaşımı sağlanamıyor.

Soğuk ve yağışlı havanın yanı sıra poyrazın da etkili olduğu Çanakkale'de, Gestaş firmasınca Kabatepe- Gökçeada ve Geyikli- Bozcaada feribot seferleri yapılamıyor. Kuzey Ege Denizi'nde poyraz nedeniyle oluşan dalgaların, Gökçeada'nın Kuzu Limanı mevkisindeki dalgakırana çarptığı görüldü. Feribot seferleri yapılamadığı için Gestaş'a ait 'Gökçeada-1' gemisinin de Kuzu Limanı'nda iskeleye bağlı durduğu belirtildi. Çanakkale- Eceabat, Çanakkale- Kilitbahir, Lapseki- Gelibolu seferleri ise yapılabiliyor. - Çanakkale
29 Kasım 2018 Perşembe 16:51