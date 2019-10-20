Çanakkale'de afet ve acil durumlar için 127 toplanma alanı var

ÇANAKKALE İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Levent Yılmaz, afet ve acil durumlar için kent merkezi ve ilçelerinde 127 toplanma alanı bulunduğunu açıkladı.

AFAD İl Müdürü Levent Yılmaz, olası bir afet durumunda vatandaşların toplanma alanarı ile ilgili bir açıklama yaptı. Çanakkale merkezinde 12, il genelinde ise, 127 toplanma alanı bulunduğu söyledi. 'Afetlere Hazırlık Yılı' kapsamında Ekim ayı temasının 'toplanma alanları' olarak belirlendiğini ifade eden AFAD İl Müdürü Yılmaz, "AFAD Başkanlığımız tarafından Temmuz ayında hayata geçirilen ve toplumu afetlere karşı bilinçlendirme amacı taşıyan afetlere hazırlık yılı projesi, 4'üncü ayına girdi. Bir yıl boyunca her ay bir başka konunun işleneceği projenin Ekim ayı teması ise, toplanma alanları olarak belirlendi. Afet ve acil durumlar sonrasında halkın tehlikeli bölgeden uzaklaşarak toplanabileceği güvenli alanlara odaklanan tema ile ilgili detaylara herkes 'www.hazirol.gov.tr' adresinden ulaşılabiliyor. Vatandaşlarımız ayrıca 'Afetlere Hazırlık Yılı' etkinlikleri ve afetlerle ilgili en güncel bilgiler için İl Müdürlüğümüzün sosyal medya hesaplarını da takip edebilirler" dedi.

AFAD Müdürü Levent Yılmaz, afet ve acil durum toplanma alanlarının, afet ve acil durumlar sonrasında geçici barınma merkezleri hazır olana kadar geçecek süre içerisinde paniği önlemek ve sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak amacıyla halkın tehlikeli bölgeden uzaklaşarak, toplanabileceği güvenli alanları ifade ettiğini belirtti. Bu kapsamda şuanda 12'si kent merkezi olmak üzere il genelinde 127 toplanma alanı bulunuyor.