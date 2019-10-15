Haberler » Güncel » Çanakkale'de Afganistan uyruklu 2 organizatör adliyeye sevk edildi

Çanakkale'de Afganistan uyruklu 2 organizatör adliyeye sevk edildi

ÇANAKKALE'de göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 25 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör gözaltına alındı.

15.10.2019 17:22Çanakkale'de Afganistan uyruklu 2 organizatör adliyeye sevk edildi

ÇANAKKALE'de göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 25 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör gözaltına alındı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına ve organizatörlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında olan Afganistan uyruklu 25 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonda Afganistan uyruklu organizatörler M.K. ve A.J. de gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Organizatörler M.K. ve A.J. ise sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.



Emniyet Müdürlüğü, Afganistan, Çanakkale, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:14 Spor hataysporlu futbolculardan asker selamı
19:13 Şentop: "Uluslararası siyasette yaptırım sonuç alıcı bir yol değildir"
19:13 Farkındalık için gözleri kapalı yürüdüler
19:13 İtalyan Bakan'dan UEFA'ya Türkiye mektubu
19:13 Arkadaşlarının cesedini taşırken yakalanan 2 kişiye gözaltı
19:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
19:12 Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na anlamlı destek
15.10.2019 19:16:23