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Çanakkale'de AK Parti'li kadınlardan, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"...

AK Parti Çanakkale Kadın Kolları Başkanlığınca, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

25.11.2019 13:56 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:56Çanakkale'de AK Parti'li kadınlardan,
AK Parti Kadın Kolları Başkanlığınca, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.
Kordon Boyu'ndaki bir çay bahçesi önünden başlayan yürüyüşte kadınlar, "Şiddetsiz bir iletişim mümkün", "Kadın güçlenirse toplum güçlenir" yazılı dövizler taşıdı.
Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Üstün, yürüyüşün sona erdiği İskele Meydanı'nda yaptığı konuşmada, bu etkinliğin 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirildiğini söyledi.
Yaşanan acıların, ilkelliklerin, cehaletin yurtta ve dünyanın her yerinde son bulması için kadınlar ve erkekler olarak, hep birlikte gerçek anlamda bir dayanışmaya davet ettiklerini belirten Üstün, şunları kaydetti:
"Zalimin zulmü varsa, mazlumun da Allah'ı vardır sözüne uygun olarak biz AK Kadınlar, yeryüzünde Allah'ın verdiği canları korumak için her türlü mücadelede yer alacağımızı yineliyoruz, samimi olan her dayanışma çabasına da varız diyoruz. AK Kadınlar olarak bizler ilk günkü hassasiyetimiz ve titizlikle, bu konuda tavizsiz duruşumuzu göstermeye devam edeceğiz. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde, her türlü şiddete karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz. Aynı duyarlılığa sahip toplumumuzun tüm bireylerini de turuncu çizgilerini çekmeye davet ediyoruz."
Yürüyüşe, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, partililer ve kadınlar katıldı.

Çanakkale, AK Parti, Güncel

Kaynak: AA

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