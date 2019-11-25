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Çanakkale'de AK Partili kadınlar, şiddete karşı yürüdü

AK Parti Çanakkale İl Kadın Kolları, 25 Kasım Kadın Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle yürüyüş düzenledi.

25.11.2019 14:00 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:00Çanakkale'de AK Partili kadınlar, şiddete karşı yürüdü

AK Parti İl Kadın Kolları, 25 Kasım Kadın Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle yürüyüş düzenledi.

Golf Aile Çay bahçesi önünden başlayan yürüyüşe AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Gülsüm Üstün, yönetim kurulu üyeleri, partililer ve çok sayıda kadın katıldı. İskele meydanında sona eren yürüyüşte kadınlar ellerinde, 'Kadın güçlenirse toplum güçlenir', 'Kadın Allah'ın emanetidir', 'Şiddetsiz bir iletişim mümkün', 'Kadın Erkek güçlü yarınlara'  yazan dövizler taşıdı. AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Üstün, bu açıklama ve toplanmanın 81 ilde eş zamanlı olarak yapıldığını belirterek, "Yaşanan acıların, ilkelliklerin, cehaletin yurdumuzda ve dünyanın her yerinde son bulması için kadınlar ve erkekler olarak, hep birlikte gerçek anlamda bir dayanışmaya davet ediyoruz. Laf ola beri gele türden açıklamalardan bıktık. Bir annenin, bir genç kızın ya da sadece bir insan olarak, yaşama savaşı veren mazlum bir kadının, köşesinde Allah'a yakarırken, bir başkasından yardım dahi alamadan can vermesi hiçbir siyasete malzeme yapılamaz. Söz konusu bir insanın yaşamı olduğunda, siyaset dahil her şey ayaklarımızın altındadır. Biz AK Partili kadınlar olarak önce insanız, sonra kadınız. Dünyadaki hiçbir kazanım, güç veya makam bir kadının yaşam hakkından daha değerli olamaz. Şiddetin dini, inancı, kültürü veya milliyeti olmaz. Katliam her yerde katliamdır, kimse savunamaz ve sonuna kadar da katiller ile mücadele şarttır. 'Zalimin zulmü varsa, mazlumun da Allah'ı vardır' sözüne uygun olarak biz AK Kadınlar, yeryüzünde Allah'ın verdiği canları korumak için her türlü mücadelede yer alacağımızı yineliyoruz, samimi olan her dayanışma çabasına da Varız diyoruz. AK Kadınlar, olarak bizler ilk günkü hassasiyetimiz ve titizlikle, bu konuda tavizsiz duruşumuzu göstermeye devam edeceğiz. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde, her türlü şiddete karşı Turuncu Çizgimizi çekiyoruz. Aynı duyarlılığa sahip toplumumuzun tüm bireylerini de turuncu çizgilerini çekmeye davet ediyoruz" dedi.



Çanakkale, AK Parti, Güncel

Kaynak: DHA

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