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Çanakkale'de akü hırsızları tutuklandı

Çanakkale'de akü hırsızları bekçilerin ve polisin dikkati sonucu yakalandı.

27.03.2020 21:27 | Son Güncelleme: 27.03.2020 21:27
Çanakkale'de akü hırsızları tutuklandı
Çanakkale 'de akü hırsızları bekçilerin ve polisin dikkati sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale Çan ilçesinde A.A'ya ait bir araçtan çalınan 2 adet akü için çalışma başlattı. Durumundan şüphelendikleri bir aracı durduran bekçiler akülerle birlikte şüphelileri yakaladı. Araç sürücüsü Ö.Ş gözaltına alınırken, 3 şüpheli kaçtı. Yapılan çalışmalar sonucu F.K ve A.K adlı 2 şüpheli de yakalandı. Şüphelilerden birisi kadın Ö.Ş, F.K. ve A.K. çıkarıldıkları mahkeme sonucu tutuklanırken, kaçaklardan G.A' nın da yakalama çalışmaları devam ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler: Çanakkale, 3. Sayfa

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