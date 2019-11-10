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Çanakkale'de Atatürk'e saygı duruşunda kriz yaşandı! Vatandaşlar tepki gösterdi

Çanakkale'nin Bayramiç İlçesi'nde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği 10 Kasım törenlerinde saygı duruşu yapılan bir hatadan dolayı iki dakika erken gerçekleştirildi. Durumun fark edilmesinin ardından saat 09.05'te ikinci kez saygı duruşu yapıldı. Bu duruma sinirlenen vatandaşlar tepki gösterdi.

10.11.2019 14:10 | Son Güncelleme: 10.11.2019 14:23

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği 10 Kasım töreninde 'nin Bayramiç İlçesi'nde, Atatürk'e 2 dakikalık saygı duruşunda tartışma yaşandı. Hesaplamanın ayarlanamaması ile saygı duruşu iki dakika erken yapıldı. Durumun fark edilmesiyle birlikte 09.05'te bir kez daha saygı duruşuna geçildi. Yaşanan duruma ise vatandaşlar sinirlendi.

İKİ KEZ SAYGI DURUŞU

Sözcü'den Mehmet Andaç'ın haberine göre; Bayramiç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yıl dönümü münasebeti ile anma töreni gerçekleştirildi. Törende, müdürlük tarafından yapılan teknik bir hatadan dolayı iki dakika erken saygı duruşu gerçekleşti. Durumun fark edilmesinin ardından saat 09.05'te ikinci bir saygı duruşunda bulunuldu. Yaşanan duruma çok sayıda vatandaş tepki gösterdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anma töreninde yaşanan teknik sorun ile ilgili Çanakkale Valiliği soruşturma başlattıklarını duyurdu. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk' ün ebediyete intikalinin 81. yılını anmak üzere ilçemizde tertip edilen Atatürk Anıtı'na çelenk sunma programında 09.05'te başlatılması gereken saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın zamanından önce başlatılması ve yaşanan olumsuzluklarla ilgili sorumlular hakkında soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerini kullandı.

Çanakkale'de Atatürk'e saygı duruşunda kriz yaşandı! Vatandaşlar tepki gösterdi

Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale, 3. Sayfa, Güncel


HABER YORUMLARI (5)
FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ:yorumları okuyorumda YAZIK GERÇEKTEN YAZIK . . . o iğrenç yorumları yazanların bi çoğu 40 yaş üzeri . . ve yetiştirilmemiş eğitilmemiş insanlar büyük kayıp :/
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ALİ AGA:2 dakka ne farkeder abartmaya ne gerek var 2 dakkayı
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DEDE:yıl olmuş 2020 marsa uzaya çıkarma yaparlar teknolojik alanlarda ekonomik alanlarda ülkeler liderlik yarışı yaparlar bu cahil türkiyede 100 yıl önce bedeni ölmüş fikirleri çağdışı kalmış birinin peşinde gidip yaşadığı medeniyete bak, hak ediyor bu ülke daha beter batmayı.
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MARSIK:Çağdışı kalmış senin kendinsin. Okumazsın, öğrenmezsin, bilmezsin; bilmediğini de bilmezsin ama horoz gibi ötersin. Onu sevmek mecburiyetinde değilsin ama o pis çeneni kapa, kenarda otur.
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VALLAHİ OSMANLIYI ÖZLEDİK..:10 kasım yılın en güzel günü.
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