Haberler » Güncel » Çanakkale'de Atatürk ölümünün 81. yılında anıldı - Haber

Çanakkale'de Atatürk ölümünün 81. yılında anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81. yılında Çanakkale'de törenle anıldı.

10.11.2019 10:01 | Son Güncelleme: 10.11.2019 10:06Çanakkale'de Atatürk ölümünün 81. yılında anıldı
Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81. yılında 'de törenle anıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, protokol üyeleri, askeri erkan, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saatler 09.05'i gösterdiğinde meşaleler yakıldı. Siren sesinin duyulmasıyla adeta hayat durdu. 2 dakika boyunca saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile tören sona erdi. - ÇANAKKALE

Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:30 Kasım ayında deniz keyfi
12:25 Selçuk'ta "Güncel Gelişmeler Işığında Turizm Eğitimi" Konferansı yapıldı
12:30 Fenerbahçe, Atatürk'ü andı
12:30 Karabük'te atatürk anıldı
12:30 Trakya ata'sını andı
12:06 Kadını taciz etti, "Paramı vermişim" diyerek minibüsten inmedi
12:04 Gökhan Özoğuz, tepki çeken 10 Kasım paylaşımını düzenleyip yeniden paylaştı
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
11:12 Müge Anlı'dan çok konuşulacak 10 Kasım sözleri: Atatürk aslında 8 Kasım'da aramızdan ayrıldı
10:57 Fatih'te ölen kardeşlerin arkadaşı, cenazelerin kendisine verilmesi için üvey kardeşten onay aldı
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 12:31:58