Çanakkale'de Atatürk ve Babamın Anısı" Konferansı

Alaplı
ilçesinde, " Çanakkale
'de Atatürk
ve Babamın Anısı" konulu konferans düzenlendi.
"Dünyanın en yaşlı gazisi" unvanını taşıdığı 1994'te 110 yaşında vefat eden Hüseyin Kaçmaz
'ın oğlu Turgut Kaçmaz
, Alaplı Kültür Merkezindeki konferansta yaptığı konuşmada, birçok vatan evladının Türkiye
'nin bağımsızlığı için şehit olduğunu söyledi.
"Çanakkale- Gelibolu
savaşlarının Türk, Kürt, Alevi, Çerkez, Türkmen, Arap, Laz ve Çeçenlerin omuz omuza vererek kazandıkları bir ölüm kalım savaşıdır." diyen Kaçmaz, "Bu, gencinden yaşlısına kadar bu vatan için 'Canım feda olsun' diyerek, Çanakkale'ye, Sakarya
'ya, Dumlupınar
'a koşan Mustafa Kemal Atatürk
'ün önderliğinde dedelerimizin temiz kanıyla yazılmış buram buram bir destandır." diye konuştu.
Konferansın ardından Çanakkale Savaşı fotoğraf ve materyal sergisinin açılışı gerçekleştirildi.
Alaplı,Mustafa Kemal Atatürk,Çanakkale
28 Kasım 2018 Çarşamba 17:08