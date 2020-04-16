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Çanakkale'de, av yasağı sonrası balık fiyatları aynı

Çanakkale'de, av yasağı sonrası balık fiyatları aynıÇanakkale'de, denizlerde balık avı yasağının 15 Nisan itibariyle başlamasının ardından, tezgahlardaki fiyatlar sabit kaldı.

16.04.2020 18:09 | Son Güncelleme: 16.04.2020 18:14
Çanakkale 'de, av yasağı sonrası balık fiyatları aynı
Çanakkale'de, denizlerde balık avı yasağının 15 Nisan itibariyle başlamasının ardından, tezgahlardaki fiyatlar sabit kaldı. Balıkçılar, fiyatların ilerleyen günlerde artabileceğini söyledi.
Denizlerde gırgır ve trol tekneleri için genel av yasağı 15 Nisan itibariyle başladı ve 31 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Av yasağının sona ermesi ardından Çanakkale'de balık fiyatları sabit kaldı. Ancak balıkçılar, fiyatların ilerleyen dönemde yükseleceğini söyledi. Bugün Çanakkale Balık Hali tezgahlarında hamsi 35, istavrit 30, sardalya 15, levrek 50, lüfer 120, çipura ise 50 liradan satılıyor.
'HAMSİYİ BUGÜN BULUYORUZ AMA YARIN BULAMAYACAĞIZ'
Çanakkale Balık Hali esnafı Hasan Doğuş Tunç (29), av yasağının başlamasıyla birlikte balık çeşitliliğinde azalma olacağını belirterek, "Türkiye geneline bakarsak ince balıklar dediğimiz hamsi, istavrit, sardalya balıkları gırgırlar ve troller daha çok avladığı için av sezonunda fiyatlar biraz ucuz oluyor. Av yasağı geldiği zaman, küçük balıkçıların tutabildiği balık miktarının kısıtlı olması fiyatlara yansıyor. Özellikle havanın rüzgarlı olduğu günlerde çeşit azalıyor. Yasak daha yeni başladı. Son gün tutulan hamsimiz var. Bu hamsiyi bugün buluyoruz ama yarın bulamayacağız, çünkü yasak başladı. Bugün için fiyatlarda bir artış yok. Önümüzdeki günlerde fiyatlarda biraz artış olabilir? dedi.
Esnaf Melih Kayıkçı da (43), ?Av yasağımız dün itibariyle başladı. Sezonun son hamsisini bugün satıyoruz. Restoranlar kapalı olduğu için şu anda olta balıklarının fiyatları biraz düştü? diye konuştu. Çanakkale’de, av yasağı sonrası balık fiyatları aynı

Kaynak: DHA

Etiketler: Çanakkale, Güncel
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