Foto Muhabiri Ali Öz'ün 1,5 yıllık çalışmasıyla hazırlanan "Ayıp Şehir Tarlabaşı" sergisi Çanakkale'de açılacak.
Öz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tarlabaşı'nı mesken tutarak semtin kentsel dönüşüm sürecinde yaşadığı anları kare kare fotoğrafladığını söyledi.
Kahvehanelerden birahanelere, barlardan, pavyonlara yazgılarına tanıklık ettiği semtin 30 bin kare fotoğrafını çektiğini belirten Ali Öz, oluşturulan sergiyi Çanakkalelilerle buluşturacaklarını söyledi.
Öz, serginin 27 Kasım Salı günü saat 17.00'de Kepez Belediyesi Turhan Mildon Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılacağını da sözlerine ekledi.
Ali Öz,Çanakkale,Tarlabaşı
22 Kasım 2018 Perşembe 13:41