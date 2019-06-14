14.06.2019 14:02
Haberler»Güncel » Haber

Çanakkale'de balık ölümleri

Çanakkale

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bulunan Küçük Çay deresinde balık ölümleri yaşanıyor.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bulunan Küçük Çay deresinde balık ölümleri yaşanıyor.

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Küçüktepe Mahallesi'nin kenarından geçerek Kocabaş Çay'ına dökülen Küçük Çay deresinde suların kızıla dönmesi ile başlayan balık ölümleri köylüleri korkuttu.

Küçüktepe Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mehmet Küçük, sabah saatlerinde tarlasındaki karpuz fidelerini sulamak için gittiği Küçük Çay deresinde suların renk değiştirdiğini ve balıkların öldüğünü gördüğünü söyledi. Küçük, "Kocabaş Çayı ile birleşen Küçük Çay deresine zehirli su salmışlar balıklar ölmüş. Yetkililerin bununla ilgilenmesini rica ediyorum" dedi. - ÇANAKKALE
Kaynak: İHA
çay, balık, öldü, çanakkale, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:23 Yunanistan Başkonsolosu'ndan Başkan Büyükerşen'e Ziyaret
14:22 Kadınlar Dünya Kupası raporu: Sekizinci gün
14:22 "Froome 2020'de hem sakatlığına hem rakiplerine hem de tarihe karşı savaşacak"
14:22 Düello 6: Filmin sonu
14:22 Jandarmanın 180'inci kuruluş yıl dönümü Malatya'da kutlandı
14:22 SİVAS Toz alerjisi bulunan Ülkü'ye karnesini evinde Vali Ayhan verdi
14:21 Yaz boyunca iyi müzik Kanyon'da!
14:21 Palu'da "Sportif Enleri" töreni
14:21 Edirne'de Jandarma Teşkilatı'nın 180'inci Kuruluş Yıl Dönümü
14:21 Analig'de Kayseri takımı Türkiye yarı finaline yükseldi
14:21 Hak - İş'in başlattığı Emek ve Adalet Yürüyüşü dördüncü gününde
14:21 Takdir ve teşekkür belgesi getiren öğrencilere ücretsiz çorba
14:20 Ege'de MİSİAD rüzgarı
14:20 Tarım Bakanı Pakdemirli: "İstanbul'a verilebilecek en güzel armağan Binali Yıldırım'dır"