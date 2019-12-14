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Çanakkale'de balıkçılar denizde yüzen domuzun karaya çıkmasını sağladı

Çanakkale'de balıkçılar denizde yüzen domuzun karaya çıkmasını sağladıÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde balıkçılar, denizde yüzen yaban domuzunun karaya çıkmasına yardımcı oldu.

14.12.2019 13:24 | Son Güncelleme: 14.12.2019 13:27
'de balıkçılar denizde yüzen domuzun karaya çıkmasını sağladı
ÇANAKKALE'nin ilçesinde balıkçılar, denizde yüzen yaban domuzunun karaya çıkmasına yardımcı oldu. Karaya çıkan domuz daha sonra gözden kaybolurken, bu anlar balıkçılar tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.
Gelibolu ilçesinde balıkçı Yusuf Özen (55), arkadaşları ile balık avlamak için ' ' adlı teknesi ile denize açıldı. Balıkçı Yusuf Özen ve arkadaşları Lapseki ilçesi Şevketiye önlerinde denizde yüzen bir yaban domuzu gördü. Büyük bir şaşkınlık yaşayan balıkçılar boğazı karşıdan karşıya geçmeye çalışan ve yaklaşık 16 mil boyunca yüzen domuza karaya çıkması için tekneyle yanına kadar yanaşıp, yönlendirdi. Balıkçılar, 1 saat süren çabalar sonucunda denizde yüzen yaban domuzunu Alpat altı mevkiinde karaya çıkmasını sağladı. Karaya çıkan yaban domuzu gözden kayboldu. Domuzun denizde yüzme ve karaya çıkma anı balıkçılar tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.
Denizin ortasında yüzmeye çalışan bir domuz görünce büyük bir şaşkınlık yaşadıklarını ve karaya çıkması için domuzu yönledirdiklerini belirten tekne sahibi balıkçı Yusuf Özen, Boğazın ortasında karşılaştık, karşı tarafdan geliyordu. 16 mil falan yüzmüş. Tekneye almak istedik, ama çok büyüktü. Tahminim, 300 kilo civarlarında olabilir. Sadece dinlenmesine ve yönünü kısa yerden bulmasına yardımcı olarak karaya çıkmasını sağladık dedi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Doğan ZELOVAGELİBOLU(Çanakkale), (DHA)-
Çanakkale'de balıkçılar denizde yüzen domuzun karaya çıkmasını sağladı

Çanakkale, Gelibolu, Börü, Güncel

Kaynak: DHA


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