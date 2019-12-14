Haberler » Güncel » Çanakkale'de balıkçılar denizde yüzen domuzun karaya çıkmasını sağladı - Haber

Çanakkale'de balıkçılar denizde yüzen domuzun karaya çıkmasını sağladı

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde tekneyle denize açılan balıkçılar, yaklaşık 16 mil yüzen yaban domuzunun, karaya çıkmasına yardımcı oldu.

14.12.2019 13:24 | Son Güncelleme: 14.12.2019 13:24Çanakkale'de balıkçılar denizde yüzen domuzun karaya çıkmasını sağladı
ÇANAKKALE'nin ilçesinde tekneyle denize açılan balıkçılar, yaklaşık 16 mil yüzen yaban domuzunun, karaya çıkmasına yardımcı oldu. domuzu karaya çıktıktan sonra gözden kaybolurken, o anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Balıkçı Yusuf Özen (55), arkadaşları ile balık avlamak için ' ' adlı teknesi ile denize açıldı. Özen ve arkadaşları, Lapseki ilçesi Şevketiye önlerine geldiklerinde ise denizde yüzen bir yaban domuzu olduğunu gördü. Balıkçılar boğazı geçmeye çalışan ve yaklaşık 16 mil yüzen domuzu, karaya çıkabilmesi için tekneyle yanına yanaşıp, yönlendirdi.

Balıkçılar, 1 saat süren çabaları sonucunda yaban domuzunun,  Alpataltı mevkisinde karaya çıkmasını sağladı. Yaban domuzu hızla gözden kayboldu. Domuzun denizde yüzme ve karaya çıkma anları, balıkçılar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Denizin ortasında yüzmeye çalışan domuz görünce büyük şaşkınlık yaşadıklarını belirten balıkçı Yusuf Özen, "Boğazın ortasında karşılaştık, karşı tarafdan geliyordu. 16 mil falan yüzmüş. Tekneye almak istedik ama çok büyüktü. Tahminim, 300 kilo civarlarında olabilir. Sadece dinlenmesine ve yönünü kısa yerden bulmasına yardımcı olarak karaya çıkmasını sağladık" dedi.


- Geliboluçanakkale

Gelibolu, Yaban, Börü, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:32 Haldeki yangının zararı 1 milyon lira - Haber
13:30 Muğla'da Türk işçiliğiyle üretilen mega karavan tanıtıldı - Haber
13:30 Tekirdağ'da zincirleme trafik kazası: 16 yaralı - Haber
13:24 Datça'da belediye ve STK'la yıkılan kaymakamlık binasının yerini görüştü - Haber
13:24 Orta Doğu'nun uzay endüstrisi geliştirilecek - Haber
12:45 Eş zamanlı operasyonlarda 250 ton sahte içki ele geçirildi - Haber
10:59 İkiz plaka kurbanı olan adam 5 bin lira cezaya çarptırıldı - Haber
09:54 Kız kaçırma iddiası üzerine yaşanan kavga, yanlış anlaşılma olduğu fark edilince tatlıya bağlandı - Haber
09:36 Sokak kedisi 4 kişiyi hastanelik etti - Haber
00:09 "Karadenizlilerin burnu küçülecek" diyen Prof. Dr. Kadıoğlu'na Karadenizlilerden cevap: Burnumuzdan memnunuz - Haber
14.12.2019 13:39:19