Haberler » Güncel » Çanakkale'de balıkçılara avlanma eğitimi - Haber

Çanakkale'de balıkçılara avlanma eğitimi

Çanakkale Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balıkçıları doğru avlanma konusunda bilgilendirdi.

27.01.2020 10:58 | Son Güncelleme: 27.01.2020 11:16Çanakkale'de balıkçılara avlanma eğitimi
Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balıkçıları doğru avlanma konusunda bilgilendirdi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem ve 4 uzman, "Çalı Balıkçılık" isimli balıkçı gemisinde balık avına katıldı.

Gemideki balıkçılara gırgır gemisinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatan ekipler, denize tekrar salınması gereken balıklar hakkında bilgi verdi.
Karadağ, gazetecilere yaptığı açıklamada geçen yıl balık avıyla ilgili yaptıkları denetimlerde 256 bin liralık idari para cezası kesildiğini aktardı.

Çanakkale, Karadağ, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:10  Bilgievi onun vazgeçilmezi
11:10  Senegal'de Türkiye denilince akla "Cumhurbaşkanı Erdoğan, misafirperverlik ve futbol" geliyor
11:10  FLAŞ
11:10  Elazığ depreminde bir köydeki evlerin hepsinde hasar oluştu
11:10  Hakkari, İran ve Iraklı kayak tutkunlarını ağırlıyor
27.01.2020 11:19:02