Çanakkale'de bayram yoğunluğu başladı-1

ÇANAKKALE'de 9 günlük Ramazan Bayramı
tatilinin ilk gününde öğle saatleri itibariyle feribot iskelelerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Gestaş firması, Çanakkale Boğazı
ve Adalar
hattında toplam 17 feribot ile dolmuş usulü sefer yaparak, oluşan kuyrukları eritmeye çalışıyor.
Gestaş firması alınan tedbrler doğrultusunda, 9 günlük bayram tatili süresince Çanakkale- Eceabat
hattında 3, Çanakkale- Kilitbahir
hattında 4, Lapseki- Gelibolu
hattında 5, Gökçeada-Kabatepe hattında 3 ve Bozcaada- Geyikli
hattında 2 olmak üzere toplam 17 feribotla doldur boşalt usulü sefer yapıyor. Buna rağmen 9 günlük bayram tatilinin ilk gününde özellikle boğazın Avrupa
yakasındaki feribot iskelelerinde öğle saatlerinde yoğunluk artmaya başladı. Gelibolu, Eceabat ve Kilitbahir feribot iskelelerindeki yaklaşık 2'şer kilometre araç kuyruğu oluştu. Yoğunluğa İstanbul
ve Trakya
'daki kentlerden bayram tatili için Bozcaada, Edremit Körfezi
ve Ege
sahilllerine gitmek üzere yola çıkan tatilciler neden oluyor. Jandarma
ve polis ekipleri de feribot yoğunluğu olan bölgelerde trafiği düzenlemek için görev yapıyor.
Bu yıl alınan tedbirler kapsamında trafiğin sıkışıp, kilitlendiği Kilitbahir feribot iskelesine yakın noktadaki Ağdere
mevkiinde 250 araçlık depolama alanı oluşturularak soruna çözüm üretildi. Eceabat istikametinden Kilitbahir feribotuna gelen araçlar bu alanda depolanarak, böylece Kilitbahir-Eceabat arasındaki karayolunda yaşanan yoğunluğun önüne geçilmiş oldu.
- Çanakkale
Kaynak: DHA
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