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Çanakkale'de bazı ada seferleri iptal edildi

Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Çanakkale ve Kuzey Ege Denizi'nde beklenen lodos fırtınası sebebiyle yarın yapılması planlanan tüm Gökçeada ve Bozcaada seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.

21.12.2019 16:39 | Son Güncelleme: 21.12.2019 16:44 Çanakkale'de bazı ada seferleri iptal edildi
'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Çanakkale ve Kuzey Ege Denizi'nde beklenen lodos fırtınası sebebiyle yarın yapılması planlanan tüm ve seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.

Gestaş'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada ayrıca bu akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermesi ön görülen fırtına sebebiyle Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan kalkacak olan 18.00 seferinin saat 17.00'ye; Geyikli'den ise 19.00 seferinin saat 18.00'e çekildiği açıklandı. Gökçeada-Kabatepe hattında ise Gökçeada'dan kalkacak olan 18.00 seferi saat 17.00'ye; Kabatepe'den ise 20.00 seferi saat 19.00'a çekildi.

Beklenen fırtına sebebiyle yarın Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hattında planlanan tüm seferler iptal edildi.

Öte yandan Çanakkale-Eceabat-Kilitbahir hattında ise feribot seferleri aksamadan devam ediyor. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Gökçeada, Bozcaada, Geyikli, Güncel

Kaynak: İHA

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