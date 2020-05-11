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Çanakkale'de berberlerde 'tedbirli' mesai

Çanakkale'de berberlerde 'tedbirli' mesaiÇANAKKALE'de koronavirüsle mücadele kapsamında 21 Mart'tan bu yana kapalı olan berberler ve kuaförler bugün itibarıyla müşterilere hizmet vermeye başladı.

11.05.2020 12:43 | Son Güncelleme: 11.05.2020 12:47
Çanakkale'de berberlerde 'tedbirli' mesai
ÇANAKKALE'de koronavirüsle mücadele kapsamında 21 Mart'tan bu yana kapalı olan berberler ve kuaförler bugün itibarıyla müşterilere hizmet vermeye başladı.
Koronavirüsle mücadele kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berberler ve kuaförler bugün saat 09.00 itibariyle hizmete başladı. Berberlere gelen müşterilerin elleri önce dezenfekte ediliyor. Birer koltuk boşluk bırakılarak, içeri alınan müşteriler, tek kullanımlık malzemelerle tıraş ediliyor. Berberler ise maske ve eldiven takarak, önlemlerini alıyor.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında müşterilerine hizmet vermeye başladıklarını belirten erkek kuaförü Ferudun Atalay, Dükkanımız 4 koltuklu ikişerli olarak arada bir koltuk boşluk bırakarak çalışıyoruz. İçeride kalabalık yok. Hijyen kurallarına uygun tıraşlarımızı, hizmetlerimizi vermeye devam ediyoruz. Tek kullanımlık ürünlerle çalışıyoruz. Elimizden gelen ne kadar kural varsa uygulamaya çalışıyoruz. 21 Mart'tan bu yana dükkanımız kapalı olduğu için bol bol istirahat ettk. Dükkanımızın eksiklerini tamamladık. Açılmasını bekledik. Randevu sistemiyle çalışıyoruz. Müşterilerimiz telefonla arıyor, kendilerine bir saat verip, sonrada tıraş olmaya geldiklerinde hizmetimizi veriyoruz dedi.
21 Mart'tan bu yana tıraş olamadığını belirten Celal Karadağ ise, Tıraş olmak için kendi el becerimiz yok. Berber dükkanları kapalı. Randevu sistemiyle tıraş olmak için sıra aldım. Aradık, yoksa diğer türlü bulamıyoruz, bulsak da herkese güvenemiyoruz. İnsana döndük diyebilirim diye konuştu.
Randevu sistemiyle çalışan berber, kuaför ve güzellik salonları saat 21.00'e kadar müşterilere hizmet verecek. Çanakkale’de berberlerde ’tedbirli’ mesai

Kaynak: DHA

Etiketler: Çanakkale, 21 Mart, Güncel, Haber

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