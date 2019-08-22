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Çanakkale'de bir kadın yolcu kendini feribottan denize attı

Çanakkale'de bir kadın yolcu kendini feribottan denize attıÇANAKKALE - Kilitbahir-Çanakkale seferini yapan feribotun Çanakkale İskelesi'ne yanaşacağı esnada denize atlayan 60 yaşındaki H.E. isimli kadın yolcuyu, iskele personeli ve limanda bulunan bir başka vatandaş kurtardı.

22.08.2019 23:22
Çanakkale'de bir kadın yolcu kendini feribottan denize attı
Çanakkale'de bir kadın yolcu kendini feribottan denize attı
ÇANAKKALE - Kilitbahir-Çanakkale seferini yapan feribotun Çanakkale İskelesi'ne yanaşacağı esnada denize atlayan 60 yaşındaki H.E. isimli kadın yolcuyu, iskele personeli ve limanda bulunan bir başka vatandaş kurtardı.
Akşam saatlerinde yaşanan olayda, feribottaki yolculardan H.E. kendini aniden denize bıraktı. Durumu fark eden iskeledeki Gestaş personeli ve limanda bulunan bir başka şahıs, denize atlayarak ilk kurtarma müdahalesini gerçekleştirdi. Denizden çıkartılan H.E., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadın yolcunun durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Çanakkale'de bir kadın yolcu kendini feribottan denize attı

Kilitbahir, Çanakkale, Genel

Kaynak: İHA

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