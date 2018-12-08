Çanakkale'de Cep Telefonu Kapkaçı Yapan Bir Kişi Yakalandı

Çanakkale
'de İ.A. (41) isimli bir kişinin elindeki cep telefonu kapkaç yöntemiyle çalındı. Polis
olayla ilgili bir şüpheliyi yakaladı.
Çanakkale'de 30 Kasım günü akşam saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda Halk Bahçesinde İ.A'nın yanına gelen F.U.C. (25) isimli bir kişi, İ.A'ya, 'birini aramak için telefonunu kullanabilir miyim' dedi. A.İ., F.U.C'nin bu istediğini geri çevirdi. F.U.C., bir kaç dakika sonra 'saat şuanda kaç' bahanesiyle tekrar yanına gittği, İ.A'nın elindeki cep telefonunu çalarak, kayıplara karıştı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne giden İ.A. cep telefonun çalındığını belirtti. Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması doğrultusunda cep telefonunu çaldığı tespit edilen F.U.C. dün Cumapazarı
civarında yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheli F.U.C işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
Polis,Çanakkale
08 Aralık 2018 Cumartesi 14:28