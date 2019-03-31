Çanakkale'de CHP 11, AK Parti 10, İyi Parti 2 Başkanlık Kazandı

ÇANAKKALE'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, merkez ilçe ile birlikte toplam 6 ilçe ile 5 belde CHP
, 4 ilçe ile 6 belde AK Parti
, 2 ilçeyi de İYİ Parti
kazandı. MHP
ise belediye başkanlığı kazanamadı. Çanakkale
'de 3 dönemdir Belediye Başkanı olan Millet İttifakı'nın CHP'li Belediye Başkanı Ülgür
Gökhan tekrar kazandı. Bozcaada
ve Gelibolu
'da da CHP'li mevcut başkanlar yine seçimi kazandı. Gelibolu'da CHP'li Mustafa Özacar
, Bozcaada'da CHP'li Hakan Can Yılmaz
kazandı. CHP bu ilçelere ilaveten Ayvacık
'ta Mesut Bayram
, Bayramiç
'te Mert Uygun
ve Çan'da Bülent Öz
ile AK Parti'den belediyeleri devraldı. Buna karşı Biga
ilçesinde İsmail Işık
ile seçimi kaybedip, bayrağı AK Parti'li Bülent Erdoğan
'a kaptırdı.
AK Parti ise Lapseki
'de Eyüp Yılmaz
, Yenice
'de Veysel Acar
ve Ezine
'de Güray Yüksel
ile mevcut başkanlıkları korudu. AK Parti, Biga'da Bülent Erdoğan ile belediyeyi kazandı. Ancak AK Parti Bayramiç, Ayvacık, Eceabat
ve Çan ilçelerinde belediyeleri kaptırdı.
Daha önce Çanakkale'de sadece Gökçeada
ilçesinde bayrağı dalgalanan İYİ Parti, Ünal Çetin
ile mevcut durumu korudu. İYİ Parti, belediyelere seçimi kazanan Saim Zileli
ile Eceabat ilçesini de dahil etti.
MHP ise Çanakkale merkez ilçe, ilçeler ve beldelerde belediye başkanlığı kazanamadı.
BELDELER
Çanakkale merkeze bağlı Kepez
beldesinde CHP'li Birol Arslan
, Ayvacık ilçesinin Küçükkuyu
beldesinde CHP'li Cengiz Balkan
, Gelibolu'nun Evreşe
beldesinde AK Parti'li Ali Kamil Soyuak
, Çan ilçesinin Terzialan
beldesinde AK Parti'li Tuncay Göğmen, Yenice'nin Kalkım
beldesinde AK Parti'li İbrahim Taşkın
, Biga'nın Gümüşçay
beldesinde AK Parti'li Adnan Pastırmacı
, Lapseki'nin Çardak
beldesinde CHP'li Metin Semerci
, Ezine'nin Geyikli
beldesinde AK Parti'li Mevlüt Oruçoğlu
, Biga'nın Karabiga
beldesinde AK Parti'li Ahmet Elbi
, Gelibolu'nun Kavakköy
beldesinde CHP'li Necati Kopça
, Lapseki'nin Umurbey
beldesinde CHP'li Erdal Doğan
resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazandı.
- Çanakkale
İYİ Parti, Çanakkale, Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Politika
Kaynak: DHA