Çanakkale'de CHP 6, AK Parti 4 İlçe Kazandı

Çanakkale
'de resmi olmayan sonuçlara göre 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde merkez ilçe ile birlikte CHP
6, AK Parti
4, İYİ Parti
ise 2 ilçeyi kazandı.
Çanakkale'de resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri merkez ilçede CHP'nin adayı Ülgür Gökhan
kazandı. Yine resmi olmayan sonuçlara göre Bayramiç
ilçesinde CHP'li Mert Uygun
, Gelibolu
ilçesinde CHP'li Mustafa Özacar
, Biga
ilçesinde AK Partili Bülent Erdoğan
, Bozcaada
ilçesinde CHP'li Hakan Can Yılmaz
, Çan ilçesinde CHP'li Bülent Öz
, Ezine
ilçesinde AK Partili Güray Yüksel
, Ayvacık
ilçesinde CHP'li Mesut Bayram
, Yenice
ilçesinde AK Partili Veysel Acar
, Eceabat
ilçesinde İYİ Partili Saim Zileli
, Gökçeada
ilçesinde İYİ Partili Ünal Çetin
ve Lapseki
ilçesinde AK Partili Eyüp Yılmaz
kazandı.
Çanakkale merkeze bağlı Kepez
beldesinde CHP'li Birol Arslan
, Lapseki'nin Çardak
beldesinde CHP'li Metin Semerci
, Ezine'nin Geyikli
beldesinde AK Partili Mevlüt Oruçoğlu
, Ayvacık'ın Küçükkuyu
beldesinde CHP'li Cengiz Balkan
, Biga'nın Karabiga
beldesinde AK Partili Ahmet Elbi
, Gelibolu'nun Evreşe
beldesinde AK Partili Ali Kamil Soyuak
, Yenice'nin Kalkım
beldesinde AK Partili İbrahim Taşkın
, Çan ilçesinin Terzialan
beldesinde AK Partili Tuncay Göğmen, Lapseki'nin Umurbey
beldesinde CHP'li Erdal Doğan
, Gelibolu'nun Kavakköy
beldesinde CHP'li Necati Kopça
, Biga'nın Gümüşçay
beldesinde AK Partili Adnan Pastırmacı
resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri kazandı. - ÇANAKKALE
Gelibolu, AK Parti, Çanakkale, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
Kaynak: İHA