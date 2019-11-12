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Çanakkale'de çifte gökkuşağı oluştu, görenler cep telefonuna sarıldı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, bu sabah saatlerinde yağmur bulutu geçişleri sonrası gökyüzünde çifte gökkuşağı oluştu.

12.11.2019 12:05 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:06Çanakkale'de çifte gökkuşağı oluştu, görenler cep telefonuna sarıldı
'nin ilçesinde, bu sabah saatlerinde yağmur bulutu geçişleri sonrası gökyüzünde çifte gökkuşağı oluştu.
Yağmur bulutlarının geçişi sonrası gökyüzünde beliren çifte gökkuşağı görenleri büyülerken, vatandaşlar ellerindeki telefonlarla bol bol fotoğraf çekerek bu anı ölümsüzleştirdi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Astrofizik Araştırma Merkezi ve Ulupınar Gözlem Evinde görev yapan Prof Dr Osman Demircan, aynı anda açığa çıkan iki farklı gökkuşağı oluşumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Güneş ışık yayar ve biz o ışığı beyaz ışık olarak tarif ederiz. Gerçekte beyaz ışık birçok değişik dalga boyuna sahip renklerden oluşmaktadır. Ana renkler, kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mordur. Dalga boyu en büyük olan kırmızı en küçük olan mordur. Gökkuşağı yağmur sonrası güneşin ışınlarının prizma özelliği gösteren, yağmur damlacıklarından geçmesiyle oluşur. Bazen de ışığı daha zayıf olan, tali yani ikinci gökkuşağına da rastlanır. Bu gökkuşağında da kırmızı en içte, mor renk ise en dıştadır. Yani renklerin dıştan içe doğru dizilişi sırasıyla, mor, mavi, turkuaz, yeşil, sarı, turuncu, kırmızıdır" dedi.
(İHA)

Çanakkale, Lapseki, Güncel

Kaynak: İHA

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