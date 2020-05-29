Çanakkale'de cuma namazı sosyal mesafeli kılındı

Çanakkale'de cuma namazı sosyal mesafeli kılındıÇANAKKALE'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süre önce ibadete ara verilen camiler bugün Cuma namazı ile birlikte yeniden açıldı.

29.05.2020 15:54 | Son Güncelleme: 29.05.2020 16:00
Çanakkale'de cuma namazı sosyal mesafeli kılındı
ÇANAKKALE'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süre önce ibadete ara verilen camiler bugün Cuma namazı ile birlikte yeniden açıldı.
Çanakkale'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart'tan beri kapalı olan cami ve mescitlerde yaklaşık 2,5 ay sonra ilk cuma namazı belirlenen camilerde kılındı. Sosyal mesafe kuralına uyulması için camilerin bahçesinde önceden alanlar işaretlendi. Seccadelerini evlerinden getiren cemaat, sosyal mesafe kuralına uyarak namaz kıldı. Ayrıca polis ekipleri tarafından herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına cami çevrelerinde önlemler alındı. Çanakkale’de cuma namazı sosyal mesafeli kılındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Çanakkale, Güncel, Haber

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