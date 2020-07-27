Çanakkale'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yayalara çarptı 3 yaralı

ÇANAKKALE'de direksiyon hakimiyetini kaybeden 10 TR 872 plakalı otomobil sürücüsü Ensar Erarslan (35), kaldırımdaki yayalara çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.45 sıralarında Çanakkale-İzmir karayolu üzerindeki bir fabrika önünde meydana geldi. Çanakkale çıkışına doğru seyir halinde olan 10 TR 872 plakalı otomobil sürücüsü Ensar Erarslan, fabrika girişi önünde direksiyon hakimiyetini kaybederek, kaldırımdaki yayalara çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar Orhan Tanış, Recai Kaya ve İlhan Yıldırım ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Ensar Erarslan, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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