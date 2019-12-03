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Çanakkale'de Dünya Engeliler Günü kutlandı

ÇANAKKALE'de '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' düzenlenen törenle kutlandı.

03.12.2019 15:36 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:36Çanakkale'de Dünya Engeliler Günü kutlandı

ÇANAKKALE'de '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle tören düzenlendi. Törene, Türkiye Sakatlar Derneği Şube Başkanı ve Milli sporcu Ümit Burunlular, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı ve şiirler okundu.Tören, Halk Eğitim Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü ve Engelliler Meclisi tarafından ortaklaşa hazırlanan halk oyunları gösterisiyle son buldu.



Dünya Engelliler Günü, Cumhuriyet Meydanı, Çanakkale, Güncel

Kaynak: DHA

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