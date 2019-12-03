Haberler » Güncel » Çanakkale'de Dünya Engelliler Gününde renkli görüntüler - Haber

Çanakkale'de Dünya Engelliler Gününde renkli görüntüler

Çanakkale'de, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' renkli görüntülere sahne oldu.

03.12.2019 13:11 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:16Çanakkale'de Dünya Engelliler Gününde renkli görüntüler
'de, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' renkli görüntülere sahne oldu.

Nedime Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen programa Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz'ın yanı sıra çok sayıda engelli öğrenci ve onların aileleri katıldı. Keyif dolu anların yaşandığı programda öğrenciler şarkılar seslendirdi, müzik aletleri çaldı, folklor oyunları oynadı. Anafartalar İlkokulu öğrencileri ise ront gösterisi ile izleyicilerden alkış aldı. Şiirlerin de seslendirildiği programın sonunda Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi grubunun müzik dinletisi sunuldu.

"Onlara daha rahat yaşayabilecekleri bir ortam sağlamak hepimizin görevi"

Programda bir konuşma yapan Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, engelli sayılarına ilişkin verileri paylaşarak, "Engel deyince üzerinde belki de çok düşünmüyoruz, ama Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre dünya nüfusunun yüzde 10'u engelli. Bizim ülkemizde de bazı araştırmalar var. Çok güncel bir veri değil, ama ülkemizde de yüzde 12 civarında engelli olduğunu biliyoruz. Bu sebeple kimsenin buna kayıtsız kalması mümkün değil. Bizim yapmamız gereken, engel durumlarına göre tüm engellilerin ne hissettiklerinin farkında olmak ve onların sorunlarıyla hemhal olmak. Onlara daha rahat yaşayabilecekleri bir ortam sağlamak hepimizin görevi" ifadelerini kullandı.

Düzenlenen organizasyondan dolayı memnuniyetini dile getiren aileler ise, programda emeği geçen herkese teşekkür ettiler. - ÇANAKKALE

Dünya Engelliler Günü, Çanakkale, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:32 BÜYÜKÇEKMECE TEM'DE TIR DEVRİLDİ YOL KAPANDI (2) - Haber
15:32 Manavgat'ta Engelliler Günü kutlandı - Haber
15:32 Ayvalık'ta "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinliği - Haber
15:32 3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Haber
15:32 İspanya'da senato ve meclis başkanları kadın oldu - Haber
15:13 Kiracılar dikkat! Yapılacak zam oranı belli oldu - Haber
15:09 Demirtaş'ın rahatsızlığı nedeniyle eleştirilen HDP'den açıklama: Sağlık problemini bizimle paylaşmamıştır - Haber
14:45 İşten çıkacaklar dikkat! TEM'de çöp kamyonu devrildi, trafik felç - Haber
14:42 Ankara'da Anadolu lisesinde bir öğrenci, öğretmen ders anlatırken sigara içti - Haber
14:39 Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı - Haber
14:42 Ankara'da Anadolu lisesinde bir öğrenci, öğretmen ders anlatırken sigara içti - Haberler
14:25 Üç yaşındaki çocuğunu, elleri bağlı halde yanan evde bıraktı - Haberler
13:04 DİSK'in asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Haberler
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
3.12.2019 15:34:24