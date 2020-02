Çanakkale'de Dünya Turist Rehberleri Günü Kutlandı

Törende konuşan ÇARO Yönetim Kurulu Başkanı Ü. Cihan Müşterioğlu, 42 farklı dilde hizmet veren 11 bini aşkın turist rehberinin en büyük sorununun belgesiz bir şekilde, kaçak rehberlik yapanlar olduğunu vurgulayarak, "Bizler, bu ülkenin kültür elçileriyiz. Bütün idari amirler ile birlikte, yoğun bir şekilde denetimler artırıldı. En büyük arzumuz, bu suçun kabahatler kanunundan kaldırılmasıdır.Biz, bir meslek örgütüne bağlıyız. Meslek gaspının cezası artırılmalı, kabahatler kanunundan çıkarılmalıdır. Bu amaçla çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası (ÇARO), 21 Şubat Dünya Turist Rehberleri Günü kapsamında, Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirdi.

"TURİST REHBERLERİ, TURİZMİN HAK ETTİĞİ DEĞERE SAHİP OLMASI YOLUNDA KİLİTROL OYNAR"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını yapan ÇARO Yönetim Kurulu Üyesi ve Oda Sözcüsü Onur Akgül, "Dünya çapındaki turist rehberleri arasında oldukça saygın bir konumda olan Türk turist rehberleri, başta ülkemizin olmak üzere birçok farklı coğrafyanın değerlerinin milletlerarası tanınmasını sağlayan kültür elçileridir. Çağlar boyunca izlerini bırakmış kadim medeniyetleri barındıran Anadolu'nun tarihini, kültürünü, doğasını, geleneklerini, mutfağını ve daha birçok zenginliğini dünyaya tanıtan turist rehberleri, bilgisi ve donanımı sayesinde entelektüel bir kimliğe sahiptir. Ülkemizde 11 bini aşkın kişinin mensubu olduğu ve 42 farklı yabancı dilde hizmet verebilen bu meslek, turizm sektörünün temel taşlarındandır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır" sözünü benimseyerek mesleğini ifa eden; yerli ve yabancı ziyaretçilere, yeri geldiğinde 40 derece sıcakta güneşin altında, yeri geldiğinde eksi 10 derecede karda kışta, bazen bir dağın yamacında, bazen tozun toprağın arasında, karada ve havada, her mevsimde ve her koşulda ülkesini tanıtan, üzerinde yaşadığı toprakları anlatan ve yaşatan ve bunu çok severek yapan Türk turist rehberleri, Türkiye turizminin hak ettiği değere sahip olması yolunda kilit bir rol oynamaktadır. İlk defa 1990 yılında kutlanmaya başlanan 21 Şubat Dünya Rehberler Günü, ülkemizde 1997 yılından beri farklı illerde yer alan meslek örgütlerince çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Tarihte bilinen ilk turist rehberi, gezdiği toprakların tarihini ve geleneklerini anlatan, Anadolulu tarihçi ve coğrafyacı Heredot ile modern dönemimizin ilk turist rehberi, üstadımız Cevat Şakir Kabaağaçlı, nam-ı diğer Halikarnas Balıkçısı'yla aynı topraklarda nefes almak, tıpkı onlar gibi aynı taşa, aynı denize bakarak gezginlere bu zengin coğrafyayı anlatmak, mesleğimiz için büyük bir onurdur. Bu değerli günde vakitlerini ayırarak aramızda bulunan herkese şükranlarımı sunuyor, saygılarımı arz ediyorum" ifadeleri ile gerçekleştirdi.

"REHBERLER KÜLTÜRLERARASI KÖPRÜ İNŞA EDERLER"

ÇARO Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Cihan Müşterioğlu açılış konuşmasının ardından turist rehberliğinin, ülke turizmi açısından önemine değindi ve sözlerine, "1985 yılında kurulan "Dünya Turist Rehberleri Birliğinin almış olduğu karar ile 1990 yılından itibaren, her yıl 21 Şubat "Dünya Rehberler Günü" dünyanın farklı ülkelerinde ve ülkemizde kutlanmaktadır. Nitelikli, gerekli ve saygın bir meslek olan Turist Rehberliği mesleği turizmin gelişmesi ve sürdürülebilirlik kazanması bağlamında anahtar rol görevi görmektedir.Rehberler, yabancılara, ülkemiz hakkında, birinci elden ve kendi dillerinde bilgi aktarırken kültürlerarası bir köprü inşa ederler ve bu turizm adına ülkeye kazandırılmış önemli bir katma değerdir. Yine bölgemiz ve ülkemiz içerisinde, yerli ve yabancı turistlere rehberlik etmek, kentlerin bilinmeyen yönlerine ışık tutmak, onlarla birlikte adım adım yürümek ve ülkemizin kültürel değerlerinin aslında ne büyük bir zenginlik olduğunu her defasında hatırlatmak gerek turizmin sürdürülebilirliği gerekse toplumsal kültür seviyemizin yükselmesi adına atılmış çok önemli bir adımdır" ifadeleri ile başladı.

"KAÇAK REHBERLİK MESLEK GASPIDIR"

Başkan Müşterioğlu, belgesiz bir şekilde rehberlik yapılmasına verilecek cezaların artırılması gerektiğini de sözlerine ekleyerek, "6326 sayılı 'Turist Rehberliği Meslek Kanunu'na tabi olan rehberler, bölgemizin ve ülkemizin tanıtımını üstün çaba ile verdikleri hizmet sonucunda gerçekleştirirken, bir yandan yıpratıcı, kısıtlı ve zor koşullar altında çalışıyor bir yandan da belgesiz yani kaçak olarak rehberlik yapan, dolayısı ile dolandırıcılık suçun fiilen işleyenler ile yapılan mücadele ara vermeden devam ediyor.Bizler, bu ülkenin kültür elçileriyiz.Bizler, bu ülkenin turizm vizyonuna katkı sunan kişileriz. Ülkesel ve bölgesel turist rehberlerikolay yetişmiyor.Bizlerin en büyük üzüntüsü meslek gaspıdır. Mesleğimizi gasp eden kişilerdir. Bütün idari amirlerimiz ile birlikte denetimleri yoğunlaştırdık.Bu sene de yoğun bir şekilde denetimler artırıldı. En büyük arzumuz bu suçun kabahatler kanunundan kaldırılmasıdır.Biz bir meslek örgütüne bağlıyız. Meslek gaspının cezası artırılmalı, kabahatler kanunundan çıkarılmalıdır. Bu amaçla çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Başkan Müşterioğlu, sözlerine, "Çanakkale'de profesyonel turist rehberi olmaktan ve bu mesleği icra etmekten çok büyük onur duymaktayım. Bu duygu ve düşüncelerle Dünya Rehberler Gününüzü kutluyorum. Hepinize bugün bizlerle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyorum. Ülkemizin tanıtımı, turizmimizin gelişmesi için yerine getirdiğiniz büyük sorumluluk, fedakârlık ve yoğun mesai için ayrıca teşekkür ederim" şeklinde son verdi.

Törenin ardından, turist rehberleri ve rehber adayı öğrencilerle birlikte Rhapsados Mozaik Evigezisi gerçekleştirildi. Gezinin ardından, Çanak Otel'de 'Antikçağ'da Şehircilik, Kentler ve Mimari &Pergamon ve Efes' konulu konferans profesyonel turist rehberi Dr. Mehmet Kürkçü tarafından verildi.