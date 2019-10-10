Haberler » Güncel » Çanakkale'de düzensiz göçmen operasyonu

Çanakkale'de düzensiz göçmen operasyonu

Çanakkale'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 77 düzensiz göçmen yakalandı.

10.10.2019 10:49
Çanakkale'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 77 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekiplerince, il geneline göçmen kaçakçılığı suçlarının engellenmesi ve organizatörlerin yakalanması amacıyla 27 Eylül ile 4 Ekim tarihleri arasında, il merkezi ve ilçelerinde toplam 3 ayrı operasyonel çalışma gerçekleştirildi.
Yapılan operasyonlar neticesinde, organizatörlük yaptığı tespit edilen 3 şüpheli yakalandı. Zanlılardan biri tutuklanırken, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyonlarda 3 araç ile 26 can yeleğine el konuldu.
Afganistan uyruklu 77 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Çanakkale'de düzensiz göçmen operasyonu

Midilli Adası, Afganistan, Çanakkale, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:04 Savunma ve havacılık sektöründen yerli ve milli sanayiciler buluştu
12:08 10. İstanbul Finans Zirvesi
12:08 Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenler anıldı
12:08 Uluslararası öğrenciler şerbet yapımını öğrendi
12:08 Divan Pastaneleri yelpazesine 2 yeni ürün eklendi
12:08 Yığılca Belediyesi'nin borç dağılımı açıklandı
12:03 Kütahya'da kişi başı günlük ortalama atık miktarı 0,99 kilogram
10.10.2019 12:11:04