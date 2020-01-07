Haberler » Güncel » Çanakkale'de Eceabat-Kilitbahir seferlerinde aksamalar yaşanıyor - Haber

Çanakkale'de Eceabat-Kilitbahir seferlerinde aksamalar yaşanıyor

Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, il genelinde görülen poyraz fırtınası ve kar yağışı sebebiyle Çanakkale-Kilitbahir hattındaki seferlerin geçici bir süre durdurulduğunu açıkladı.

07.01.2020 10:02 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:07 Çanakkale'de Eceabat-Kilitbahir seferlerinde aksamalar yaşanıyor
'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, il genelinde görülen poyraz fırtınası ve kar yağışı sebebiyle Çanakkale- hattındaki seferlerin geçici bir süre durdurulduğunu açıkladı. hattında da iptal edilen seferler sabah 09.30 itibariyle yeniden başladı.

Gestaş firmasından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "07.01.2020 Salı günü saat 02.54 itibariyle olumsuz hava koşulları nedeniyle Çanakkale Liman Başkanlığı tarafından Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarımız geçici bir süreyle durdurulmuştur. Yine Çanakkale Liman Başkanlığı kararıyla, Lapseki-Gelibolu hattında karşılıklı olarak yapılan saat 08.00 seferleri sonrası geçici bir süreyle seferlere ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi. Yapılan bu açıklamadan sonra Eceabat seferlerinin saat 09.30 itibariyle yeniden başladığı duyuruldu.

Olumsuz hava koşulları sebebiyle Kabatepe-Gökçeada, Geyikli-Bozcaada ve Güney Marmara hatlarında da 2 gündür sefer yapılamıyor. - ÇANAKKALE

Poyraz Fırtınası, Kilitbahir, Çanakkale, Eceabat, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:58   Sağanak etkisini gece de sürdürdü, su baskınları olşuştu-3 - Haber
10:58   Pegasus'tan pistten çıkan uçak ile ilgili açıklama - Haber
10:58   Çizdiği resimlerle şehrin sokaklarını renklendiriyor - Haber
10:58   '10 Saniye' oyunu seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor - Haber
10:58   SBÜ'de hekim adayları beyaz önlük giydi - Haber
10:23   İstanbul Valiliği: Pistten çıkan uçakta can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir - Haber
10:10   Taşkında yolunu şaşıran otobüs şoförü tarlada mahsur kaldı - Haber
10:00   Süleymani'nin ölümünün ardından, Kudüs Gücü Ordusu'nun bütçesi 200 milyon avro artırıldı - Haber
08:26   Marmara ve Ege bölgelerinde şiddetli sağanak ve fırtına etkili olacak - Haber
00:44   İstanbul'da şiddetli fırtına! Fabrika ve evlerin çatısı uçtu - Haber
7.01.2020 10:59:52