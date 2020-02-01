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Çanakkale'de elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde iki katlı bir inşaatta çalışan işçi, kalıbını söktüğü ıslak kalası taşıdığı sırada binanın yakınından geçen elektrik tellerinin akımına kapılarak hayatını kaybetti.

01.02.2020 16:36 | Son Güncelleme: 01.02.2020 16:36Çanakkale'de elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
'nin ilçesinde iki katlı bir inşaatta çalışan işçi, kalıbını söktüğü ıslak kalası taşıdığı sırada binanın yakınından geçen elektrik tellerinin akımına kapılarak hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Sarısöğüt köyünde bina inşaatında çalışan işçi Mehmet (38), binanın kalıp işinin sökümünde kullandığı ıslak ahşap kalasın, bina inşaatının yakınından geçen elektrik tellerine çarpmasıyla elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ağır yaralı olarak Ezine Devlet Hastanesine kaldırılan Söğüt, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çanakkale, Söğüt, Ezine, İşçi, Güncel

Kaynak: AA

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