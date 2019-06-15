15.06.2019 11:49
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Çanakkale'de elektrik kesintisi

Çanakkale

Çanakkale'de bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak.

Çanakkale'de bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak.

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş (UEDAŞ)'dan yapılan yazılı açıklamada; enerji nakil hatlarında yapılacak bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 17 Haziran Pazartesi günü 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Sarıcaeli Köyü'nün tamamı, ÇOMÜ Ziraat Fakültesi ve Vehbi Necdet Huzur Evi'nde, 18 Haziran Salı günü ise 09.00 ile 12.00 saatlerinde Barbaros Mahallesi Kutlu ve Sıla Sokaklarında elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.

Yetkililer, elektrik kesintisi nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için vatandaşların gerekli önlemleri almaları konusunda uyarıda bulundu. - ÇANAKKALE
Kaynak: İHA
Uludağ, Çanakkale, Güncel

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