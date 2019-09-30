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Çanakkale'de esrarengiz ölüm

Çanakkale'nin Kepez beldesi sahilinde 20'li yaşlarda olduğu tahmin edilen genç bir erkeğin cesedi bulundu.

30.09.2019 08:47Çanakkale'de esrarengiz ölüm
Çanakkale'nin Kepez beldesi sahilinde 20'li yaşlarda olduğu tahmin edilen genç bir erkeğin cesedi bulundu.

Sahilde gezen vatandaşlar, suyun için hareketsiz bir şekilde duran kişiyi fark edip şüphelenerek, polis ve sağlık ekiplerini aradılar ve durumu bildirdiler. Ekiplerin bölgeye gelmesi sonucu sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kimliği ve ölüm nedeni henüz belirlenemeyen 20'li yaşlardaki gencin cesedi, otopsi için Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastenesi morguna sevk edildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Kepez, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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