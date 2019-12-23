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Çanakkale'de etkili olan lodos dev ağacı kökünden çıkardı

Çanakkale'de son günlerde etkisini artıran lodos hayatı olumsuz etkiledi.

23.12.2019 11:27 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:32 Çanakkale'de etkili olan lodos dev ağacı kökünden çıkardı
'de son günlerde etkisini artıran lodos hayatı olumsuz etkiledi. Çanakkale'nin en önemli ulaşım araçlarından olan feribot seferlerinde sık sık aksamalar yaşanırken, il merkezindeki bir plajın bahçesinde bulunan dev iğde ağacı dün gece lodosun etkisiyle kökünden çıkarak devrildi.

Çanakkale'de hızı 70 kilometreye kadar ulaşan lodos fırtınası, dün gece etkisini arttırarak çok sayıda ağaca zarar verdi. Lodos sebebiyle zarar gören ağaçlardan biri de Barbaros Mahallesi'ndeki bir plajın bahçesinde bulunan dev iğde ağacı oldu. Kökünden çıkarak devrilen ağaç ile birlikte tente de yıkıldı. Öte yandan şehirde ve Kuzey Ege Denizi'nde yaşanan lodos sebebiyle feribot seferlerinde de zaman zaman aksamalar yaşanıyor. Çanakakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, dün gün boyunca olumsuz hava şartları sebebiyle Bozcaada ve Gökçeada seferlerini yapamamıştı. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Güncel

Kaynak: İHA

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