Çanakkale'de Ev Yangını: 1 Ölü

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Çaldağ köyündeki bir evde çıkan yangında, yaşlı adam hayatını kaybetti.
İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Çaldağ'da yaşayan Hüseyin Eren'e (93) ait tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, Bayramiç Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Ekipler, ev sahibi yaşlı adamın cesedini buldu.
Eren'in cenazesi, cumhuriyet savcısınca yapılan incelemenin ardından, Bayramiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Tek katlı evin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
14 Kasım 2018 Çarşamba 12:25