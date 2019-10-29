Çanakkale'de fener alayı

Çanakkale
'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.
Gençlik ve Spor
İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çanakkale Belediyesince organize edilen fener alayı Cumhuriyet Meydanı'nda başladı.
Etkinliğe, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve binlerce vatandaş katıldı.
Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve fener taşıyan vatandaşlar, İnönü Caddesi ve Kordon Boyu'nda yürüyerek Morabbin Parkı'na ulaştı.
Fener alayında 57. Alay Derneği tarafından 96 metrelik dev Türk bayrağı açıldı.
Program, havai fişek gösterisi ile sona erdi.