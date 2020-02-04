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Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli

Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle yarın planlanan 6 feribot seferi yapılamayacak.

04.02.2020 21:44 | Son Güncelleme: 04.02.2020 23:39

Çanakkale'nin Gökçeada ve ilçelerine, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın sabah yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

LODOS SEBEBİYLE SEFERLER İPTAL

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizinde yarın beklenen lodos fırtınası nedeniyle, Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada- arasındaki bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Bozcaada'dan Geyikliye saat 07.15 ve 10.00, Geyikliden Bozcaada'ya saat 08.00 ve 11.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00 ve Kabatepe'den Gökçeada'ya ise saat 09.00'daki feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli

Ege Denizi, Bozcaada, Geyikli, Güncel

Kaynak: AA


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