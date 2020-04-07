Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli
Çanakkale'de şiddetli poyraz nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi.
07.04.2020 11:12 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:12
Çanakkale boğaz hattı ve adalar arasında insan ve araç taşımacılığı yapan Gestaş A.Ş., şiddetli fırtına nedeniyle bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Konuya ilişkin Gestaş resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; " 7 Nisan Salı günü saat 09.30 itibariyle Lapseki-Gelibolu hattındaki, saat 10.00 itibariyle de Çanakkale-Kilitbahir hattındaki seferlerimiz, hava muhalefeti nedeniyle geçici olarak durdurulmuştur. Ayrıca, 7 Nisan Salı günü Güney Marmara hattındaki tüm seferlerimiz olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE
Kaynak: İHA