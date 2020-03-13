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Çanakkale'de feribotlarda 'koronavirüs' önlemi

ÇANAKKALE Boğazı ve Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, bünyesindeki 16 feribot ve iskelelerde bulunan yolcu bekleme salonlarında koronavirüse karşı önlem almak için dezenfeksiyon çalışması başlattı.

13.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:38
Çanakkale'de feribotlarda 'koronavirüs' önlemi
ÇANAKKALE Boğazı ve Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, bünyesindeki 16 feribot ve iskelelerde bulunan yolcu bekleme salonlarında koronavirüse karşı önlem almak için dezenfeksiyon çalışması başlattı.

Türkiye 'de görülen koronavirüse karşı alınan önlemler için Çanakkale 'de de çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Çanakkale Valiliği ortaklığıyla koronavirüse karşı önlem almak için dezenfeksiyon çalışması başlattı. Gestaş firması bünyesinde bulunan 16 feribot ve iskelelerde bulunan yolcu bekleme salonları koronavirüs, viral enfeksiyon ve salgın hastalıklara karşı özel kıyafet giyen ekiplerle dezenfekte edildi. Türkiye'de de vakalar görülmesi sonrası önlemlerin artırıldığını söyleyen Gestaş Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Aydın, "Çanakkale Valiliği koordinasyonunda da bazı önlemler söz konusu. Bizim de gemilerimiz, boğaz hattı olsun, adalar hattı olsun, yoğun bir yolcu trafiğine sahip. Bu durumda önemli bir giriş noktası olduğu için gerekli tedbirlerin alınması gerekiyordu. Biz de bu konuda daha ilk günden itibaren çalışmamıza başladık. Gemiler sürekli sefer halinde olduğu için, yoğun bir taşıma süreci olduğu için bunu peyderpey yapmak zorundaydık. Bugün itibari ile Çanakkale İskelesi yolcu salonu ve boğaz hattındaki gemiler ile başlıyoruz. Yaklaşık bir geminin tamamen dezenfekte edilmesi bir saat kadar sürüyor. Bu sürede hiçbir yolcu alınmıyor içeri. İki saat işlem sonucunda gemi sefere başlayacak ve diğer gemiler sırayla bağlanarak bu işlem devam edecek. Hattımızdaki tüm gemilerde bunu 3 gün gibi bir sürede tamamlamayı düşünüyoruz. Dezenfektenin steril kalma süresi 15 gün. 15 gün sonunda, süreç önemli bir şekilde devam ederse, yine aynı sistemi gerçekleştireceğiz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler : Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Türkiye, Adalar, Güncel

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