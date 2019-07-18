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Çanakkale'de feribotun makine dairesinde yangın çıktı, zor anlar yaşandı

Çanakkale-Eceabat seferini yapan Karahasan-2 feribotunun makine dairesinde çıkan yangına müdahale edilirken, iskeleye yanaşamayan feribotta bulunan yolcuların tahliyesine başlandı.

18.07.2019 18:37 Çanakkale
Çanakkale- Eceabat seferini yapan Karahasan-2 feribotunun makine dairesinde çıkan yangına müdahale edilirken, iskeleye yanaşamayan feribotta bulunan yolcuların tahliyesine başlandı. Yolcular, bölgedeki balıkçı tekneleriyle kıyıya ulaştırılıyor. Feribotta aracı bulunan bazı yolcular gözyaşlarına boğuldu.

Çanakkale - Eceabat seferini yapan Karahasan-2 feribotun makine dairesinde saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın personelin kendi imkanlarıyla söndürülemedi. Bölgeye kurtarma römorkörleri sevk edildi. Kurtarma 4 römorkörü, feribota müdahale ederken, yolcular çevredeki balıkçı tekneleriyle kıyıya ulaştırıldı.

Geminin iskeleye yakın bir noktada olmasının daha büyük bir olayı önlediği öğrenildi. - ÇANAKKALE
Kaynak: İHA
Karahasan, Çanakkale, Eceabat, 3. Sayfa

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