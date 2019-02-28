Çanakkale'de Fetö Şüphelisi Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 1,5 yıldır aranan eski öğretmen gözaltına alındı.
Ankara ve Çanakkale cumhuriyet başsavcılıklarının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları kapsamında hakkında yakalama kararı verilen F.D'nin Ayvacık'ta olduğu belirlendi.
Öğretmenlikten ihraç edildiği öğrenilen şüpheli, jandarma ekiplerince Küçükkuyu beldesinde yakalandı.
Gözaltına alınan zanlı, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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Kaynak: AA