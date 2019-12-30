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Çanakkale'de fırtına apartmanın çatısını uçurdu

Çanakkale'nin Biga ilçesinde fırtına nedeniyle yerinden sökülen apartmanın çatısı, çevrede hasara yol açtı.

30.12.2019 13:46 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:02 Çanakkale'de fırtına apartmanın çatısını uçurdu
'nin ilçesinde fırtına nedeniyle yerinden sökülen apartmanın çatısı, çevrede hasara yol açtı.
İlçe genelinde geceden bu yana etkili olan fırtınanın şiddeti zaman zaman artıyor.
Fırtına yüzünden ilçe merkezinde Kurtuluş Caddesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın çatısı uçtu. Çatıdan kopan parçalar, karşı tarafta bulunan başka bir binanın camlarının kırılmasına neden oldu.
Belediye ekipleri, çevreye saçılan parçaları temizlemek için çalışma başlattı.
Caddede iş yeri bulunan Ahmet Ağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çatının uçup parçalara ayrılarak düştüğünü söyledi.
Olayı görünce hemen dükkanına girdiğini belirten Ağ, "Yere düştükten sonra da dışarı fırladık, altında kalan var mı diye baktık. Çok şükür ki geniş bir alana yayılmasına rağmen yaralanan olmadı." dedi.

Çanakkale, Biga, Güncel

Kaynak: AA

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