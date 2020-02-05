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Çanakkale'de fırtına çam ağacını devirdi, 2 araç hasar gördü

Çanakkale'nin Çan ilçesinde öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran lodos fırtınası çam ağacını devirdi.

05.02.2020 17:20 | Son Güncelleme: 05.02.2020 17:25Çanakkale'de fırtına çam ağacını devirdi, 2 araç hasar gördü
'nin Çan ilçesinde öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran lodos fırtınası çam ağacını devirdi. Ağacın devrilmesiyle yol kenarında park halinde bulunan 2 araçta maddi hasar meydana geldi.

Çan'da öğle saatlerinden itibaren etkisini arttıran fırtına sonrası Mesut Hulki Önür Caddesindeki yeşil alanda bulunan bir çam ağacı yola devrildi. Ağacın devrilmesiyle park halinde bulunan 2 araçta maddi hasar meydana geldi. Yaşanan olay sonrası yol trafiğe bir süre kapatıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen Çan Belediyesi itfaiye ekipleri çam ağacını motorlu testerelerle kesti. Temizliğin ardından yol yeniden trafiğe açıldı. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Güncel

Kaynak: İHA

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